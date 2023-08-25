На Украине начали производить макеты военной техники ВСУ

Группа «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила производство макетов военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут отвлекать и вводить в заблуждение российские войска на поле боя, передает пресс-служба компании.

Как сообщили в «Метинвесте», компания передала украинским военным уже более 250 макетов. Отмечается, что они полностью повторяют внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Операционный директор группы Александр Мироненко заявил, что «Метинвест» получил запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в прошлом году. Эскизные проекты в точности воспроизводят все тонкости оборудования и с виду они не отличаются от подлинной техники.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку ресурсов, в том числе живой силы и техники, для проведения лобовых атак.

До этого президент России Владимир Путин отметил огромный вклад новейших образцов бронированной техники, систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, ракетных комплексов в решение боевых задач специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.