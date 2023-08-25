Над местом отдыха Байдена пролетел самолет, за ним направились F-16

Истребители F-16 ВВС США подняли в воздух из-за гражданского самолета, нарушившего воздушное пространство над озером Тахо в Неваде. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону примерно в 7:50 утра по тихоокеанскому времени (17:50 мск — «Газета.Ru») и был препровожден за пределы зоны», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в телефонном разговоре передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение украинских летчиков.

В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера обсудили начало подготовки украинских пилотов и получение разрешения на передачу Украине истребителей F-16 от других государств после завершения обучения. Это позволит повысить оборонный потенциал Украины. Президент Байден подтвердил поддержку США в обороне Украины и призвал Россию к ответу в связи с проведением специальной военной операции. Он также поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.