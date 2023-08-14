В США заявили о появлении на СВО СУ-57 в паре с БПЛА

Передовые российские истребители Су-57, которые участвуют в спецоперации на Украине, интегрируют с боевыми дронами. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Военные аналитики напомнили, что Су-57 задействовали на Украине в воздушных боях, вылетах для подавления противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесении высокоточных ударов на большие расстояния.

Как уточнили в публикации, теперь борт получит в пару беспилотный ведомый истребитель. Такие БПЛА под названием «Охотник» обладают высокими показателями малозаметности. Две боевые машины смогут значительно увеличить боеспособность пилотируемых авиагрупп.

С-70 «Охотник» разработали в ОКБ Сухого в 2019 году, в его основе — аэродинамическая схема «летающее крыло». Длина дрона 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн.

14 августа министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили средства поражения для истребителя Су-57.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.