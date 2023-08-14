Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выпуск бронетехники в России за последний год кратно вырос

«Ростех»: выпуск бронетехники в России за последний год вырос в четыре раза

close
100%
Минобороны РФ

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что за последний год выпуск бронированной техники в России вырос в четыре раза. Об этом сообщает ТАСС.

«По бронетехнике по выпуску этой продукции мы за год поднялись в 4 раза», — сказал Артяков.

12 августа государственная корпорация «Ростех» представила изображения современной российской военной техники в виде механизированных монстров. Отмечается, что 90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях «Ростеха».

В частности, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, ЗРК «Панцирь» — в виде механического носорога, танк Т-90 — в виде медведя-трансформера, дрон «Ланцет» — в виде робота-осы, огнеметная система «Солнцепек» — в виде железного Змея Горыныча.

За день до этого госкорпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. В «Ростехе» отметили, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях