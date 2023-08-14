Выпуск бронетехники в России за последний год кратно вырос

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что за последний год выпуск бронированной техники в России вырос в четыре раза. Об этом сообщает ТАСС.

«По бронетехнике по выпуску этой продукции мы за год поднялись в 4 раза», — сказал Артяков.

12 августа государственная корпорация «Ростех» представила изображения современной российской военной техники в виде механизированных монстров. Отмечается, что 90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях «Ростеха».

В частности, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, ЗРК «Панцирь» — в виде механического носорога, танк Т-90 — в виде медведя-трансформера, дрон «Ланцет» — в виде робота-осы, огнеметная система «Солнцепек» — в виде железного Змея Горыныча.

За день до этого госкорпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. В «Ростехе» отметили, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.