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Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ по Запорожской области

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по Бердянску в Запорожской области

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины по Бердянску в Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона, передает ТАСС.

Отмечается, что атака была совершена в 09:30 мск.

«Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты», — сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, разрушений нет.

13 августа Министерство обороны России сообщало, что российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники.

При этом в тот же день член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ путем тяжелых потерь смогли закрепиться в северной части населенного пункта Урожайное.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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