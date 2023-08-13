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В США массово не производятся дешевые дроны для Украины

WSJ: в США отсутствует массовое производство дешевых дронов для Украины

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Depositphotos

Экс-офицер разведки американских ВМС Остин Грей, работающий на заводе по производству беспилотников, заявил, что в США массово не производятся дешевые дроны для поставок их на Украину. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Американские компании массово не производят дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена продвинутых американских дронов составляет около 16 тысяч долларов.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Черным морем был обнаружен разведывательный дрон США MQ-9A Reaper. По данным ведомства, для перехвата был поднят истребитель Су-30 ВКС РФ. При приближении российского самолета дрон развернулся от границ РФ, передает Минобороны.

15 марта в небе над Черным морем потерпел крушение дрон MQ-9 Reaper американского производства. Пентагон сообщил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.

Ранее Министерство обороны Нидерландов пообещало направить Украине радары для выявления беспилотников, а также морские тральщики для разминирования.

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