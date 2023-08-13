Греция ведет переговоры по производству боеприпасов для Украины и ЕС

Компания «Греческие оборонные системы» проводит переговоры с производителями боеприпасов для того, чтобы принять участие в программе производства снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает издание «Катимерини».

Отмечается, что компания приняла решение с целью поддержки Украины и пополнения запасов боеприпасов Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сергею Пашинскому с просьбой обеспечить поставки боеприпасов и снаряжения ВСУ, несмотря на то, что до этого называл его преступником.

По данным издания, компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине. «Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В 2022 году компания «Украинские бронетанковые технологии» сообщила о рекорде продаж в $350 млн долларов по сравнению с $2,8 млн за год до войны», — пишет издание.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны не осознают последствия отправки кассетных припасов ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.