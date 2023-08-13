Экс-советник Кучмы оценил планы Зеленского по продвижению «формулы мира»

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира» не получится осуществить на практике. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По его мнению, реализовать «формулу мира» Зеленского невозможно, потому что в ней «нет формулы как таковой». Он считает, что украинской стороне никогда не удастся вернуть восточные территории страны.

Соскин также утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумеют прорвать российскую линию обороны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом «формулы мира».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.