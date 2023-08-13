Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на следующей неделе Варшава ожидает решение конгресса США, который должен утвердить польский запрос по поводу вертолетов Apache, они вместе с танками Abrams будут формировать заслон. Он будет закрывать Брестские ворота. Блащак утверждает, что танки и вертолеты составят непреодолимую преграду.

Он также добавил, что сейчас на этом участке границы уже размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.

Накануне Блащак заявил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией.

Отмечалось, что Польша увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Блащак рассказал, что сегодня польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается, и через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе. Численность польских вооруженных сил уже сегодня составляет 170 тысяч человек.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.