Система ПВО сработала в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) второй раз за день сработала в Белгородском районе.

По словам главы региона, был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Данные о последствиях на земле не поступали.

«В районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа», — написал он.

13 августа Вячеслав Гладков уже сообщал о сбитом беспилотнике самолетного типа.

До этого губернатор Белгородской области сообщал, что Украина за минувшие сутки выпустила по населенным пунктам региона девять различных боеприпасов, было сбито два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладков отмечал, что осколки беспилотников повредили одно домовладение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.