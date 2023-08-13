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ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ в ДНР, противник потерял свыше 300 человек

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России смогли отразить шесть атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, потери противника составили свыше 300 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские военные подразделений «Южной» группировки войск смогли отразить шесть атак 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. При этом сообщается, что атаки отражены в районах населенных пунктов Веселое, Белогоровка, Красноговорка и Клещеевка.

Ранее сообщалось, что российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники. Он отметил, что на Запорожском направлении российские бойцы при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ юго-западнее села Успеновка.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ превысили 40 солдат. Кроме того, украинские военные лишились пяти танков, пяти боевых машин пехоты, трех автомобилей, трех гаубиц и орудия Д-20.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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