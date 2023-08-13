В Минобороны России сообщили об уничтожении артсистемы М777 на одном из направлений

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские войска на Херсонском направлении за сутки ликвидировали более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства.

«В результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военных, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Южнодонецком направлении в результате боев российские силы ликвидировали до 80 украинских солдат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.