Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что цель Вооруженных сил Украины состоит во взятии под контроль села Старомлыновка, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное.

Он отметил, что украинские войска смогли зайти и закрепиться в северной части населенного пункта Урожайное на западе Донецкой народной республики. В данный момент, по словам Рогова, в этом селе идут тяжелые бои. Ситуацию глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» назвал тревожной.

«Спустя две недели кровопролитнейших боев противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного», — написал он.

Рогов отметил, что ВСУ смогли продвинуться вперед, совершив большое количество «мясных» штурмов. По его словам, ВСУ потеряли две из четырех штурмовых групп элитных морпехов, а также несколько единиц бронетехники.

Рогов уточнил, что украинские войска активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM. Также ими применяется большое количество дронов-камикадзе.

«Русские солдаты продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта. Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности», — резюмировал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией».

До этого Владимир Рогов заявлял, что российские военные провели успешную контратаку в поселке Урожайное на западе ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.