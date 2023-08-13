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Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне самолетного типа ВСУ

МО РФ сообщило об атаке дрона ВСУ по территории России в 11 утра 13 августа

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swarmly.aero

Минобороны РФ сообщило об атаке дрона ВСУ по территории РФ. По данным ведомства, атака была произведена в 11 утра 13 августа беспилотником самолетного типа.

Сообщается, что беспилотник был ликвидирован.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает министерство.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4.00 ночи обнаружила и уничтожила дрон над территорией Белгородской области.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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