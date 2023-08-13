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Страны ЭКОВАС разошлись во мнениях о необходимости интервенции в Нигер

Al Jazeera: в ЭКОВАС появился раскол по вопросу возможной интервенции в Нигер

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Abraham Achirga/Reuters

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) разошлись во мнениях относительно необходимости военной интервенции в Нигер, сообщает Al Jazeera.

По данным катарского телеканала, некоторые участники конференции по Нигеру выступают за дипломатическое разрешение ситуации, указывая на потенциальные риски интервенции для гражданского населения.

На этом фоне представитель Ассамблеи ЭКОВАС заявил, что конференция по Нигеру не привела к какому-либо решению, но ЭКОВАС намерен направить в Нигер парламентскую группу для встречи с лидерами мятежников.

Ранее в ЭКОВАС заявили, что не нуждаются в одобрении ООН для интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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