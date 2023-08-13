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Рогов заявил о тяжелой ситуации в Урожайном Запорожской области

Рогов: ВСУ с потерями смогли закрепиться на севере Урожайного, ситуация тяжелая

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Sofiia Gatilova/Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) путем тяжелых потерь смогли закрепиться в северной части населенного пункта Урожайное (находится на направлении Времевского выступа).

«Спустя две недели кровопролитнейших боев противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. Чтобы продвинуться на пару сотен метров, враг совершил большое количество «мясных» штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов Вооруженных сил Украины», — написал он.

Рогов назвал ситуацию в районе Урожайного сложной.

По его словам, ВСУ двигаются к населенному пункту Старомлыновка. При этом Рогов указал, что российские силы до сих пор остаются в Урожайном, а информация о полном взятии города не соответствуют действительности.

12 августа Владимир Рогов сообщал, что российские военные провели успешную контратаку в поселке Урожайное на западе ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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