Рогов заявил о тяжелой ситуации в Урожайном Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) путем тяжелых потерь смогли закрепиться в северной части населенного пункта Урожайное (находится на направлении Времевского выступа).

«Спустя две недели кровопролитнейших боев противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. Чтобы продвинуться на пару сотен метров, враг совершил большое количество «мясных» штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов Вооруженных сил Украины», — написал он.

Рогов назвал ситуацию в районе Урожайного сложной.

По его словам, ВСУ двигаются к населенному пункту Старомлыновка. При этом Рогов указал, что российские силы до сих пор остаются в Урожайном, а информация о полном взятии города не соответствуют действительности.

12 августа Владимир Рогов сообщал, что российские военные провели успешную контратаку в поселке Урожайное на западе ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.