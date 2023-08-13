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Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО уничтожили морские мины

Водолазы ВМС Эстонии и союзников провели разминирование в Нарвском заливе

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Depositphotos

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на текущей неделе ликвидировали морские мины в Нарвском заливе Балтийского моря, передает пресс-служба главного штаба Сил обороны прибалтийской республики.

Как говорится в сообщении, водолазы ВМС Эстонии и союзников по Североатлантическому альянсу из Латвии, Литвы, Германии и США на текущей неделе занимались поиском и уничтожением морских мин времен Первой и Второй мировых войн в Нарвском заливе Балтийского моря у побережья поселка Тойла в рамках операции 3B Divex.

По словам командира водолазной группы эстонских ВМС старшего лейтенанта Прийта Каасикмяэ, поиск мин среди останков кораблей и их подъем со дна моря делают операцию очень сложной и трудоемкой.

Ранее сообщалось, что артиллерийские снаряды, которые были обнаружены в турецком курортном городе Шиле, остались со времен Второй мировой войны.

До этого стало известно, что в Шиле, находящемся в окрестностях Стамбула, закрыли пляж после обнаружения там минимум 28 неразорвавшихся мин.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские искали желто-синего голубя-диверсанта, сбрасывающего мины.

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