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Российские части отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: силы РФ отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Антон Вергун/РИА Новости

Российские бойцы за сутки успешно отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении <…> отражены три атаки штурмовых отрядов 63 и 66 механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве, отметив, что бои шли в районе села Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Атаки украинских подразделений отразили бойцы группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

В министерстве рассказали, что потери противника составили до 90 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли две бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-20.

12 августа стало известно, что ВС РФ ликвидировали пункт управления наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке. Кроме того, российские военные разбили гаубицу и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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