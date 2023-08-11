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Обученные для атаки на Крым спецназовцы ВСУ возвращаются из Великобритании

Sky News: украинские бойцы прошли подготовку в Британии и возвращаются на родину

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Leon Neal/Getty Images

Тысяча спецназовцев возвращаются на Украину после обучения в Великобритании. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Они прошли подготовку по высадке морского десанта с использованием надувных лодок для проведения рейдов на берег и теперь отправятся на передовую», — сообщает телеканал.

Сообщается, что украинских бойцов учили применению легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракет Stinger, а также использованию минометов и беспилотников для разведки и устранению препятствий, в том числе противотанковых укреплений.

Всего обучение в стране прошли уже свыше 20 тыс. украинских военных.

Ранее издание Daily Express сообщило, что британские военные готовят две тысячи украинских спецназовцев для захвата Крыму. Операция, к которой готовятся ВСУ, будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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