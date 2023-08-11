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Мятежникам в Нигере предрекли разгром при военной операции ЭКОВАС

Военэксперт Подберезкин предрек разгром мятежников в Нигере при операции ЭКОВАС

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AP

Если Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнет военную операцию против мятежников в Нигере, последних ждет разгром. Такое мнение в эфире НСН озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, помочь в данном случае не смогут и поддерживающие путч Мали и Буркина-Фасо.

«Интенсивно и быстро в этот процесс включится Нигерия, потому что у нее самые большие вооруженные силы. <...> Конечно, сил у тех, кто взял власть в Нигере, маловато. В этом смысле Мали и Буркина-Фасо мало чем им могут помочь. Все вместе они могут собрать максимум 20-25 тысяч человек», — отметил Подберезкин.

Он добавил, что захотят ли Франция и США напрямую вмешиваться в конфликт, — остается вопросом.

10 августа ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру.

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