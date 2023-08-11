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«Ростех» анонсировал показ новых артсистем, учитывающих опыт СВО

«Ростех» покажет на форуме «Армия-2023» новые артсистемы, учитывающие опыт СВО

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» покажет на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» новейшие российские артиллерийские системы, при разработке которых учитывался опыт специальной военной операции (СВО) и характеристики затрофеенной натовской техники. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, госкорпорация ведет непрерывное совершенствование артиллерийских вооружений. Как отметил Оздоев, «особенно много пищи для ума дает опыт» использования продукции «Ростеха» в зоне спецоперации.

«Противник активно использует дальнобойную натовскую артиллерию, и мы модернизируем свои разработки — работаем над увеличением дальности и точности стрельбы, развиваем системы разведки и управления огнем. Большим подспорьем стало изучение захваченных на поле боя вражеских экземпляров. Мы прекрасно понимаем, в каком направлении нужно двигаться и что противопоставить», — сказал Оздоев.

Он указал, что некоторые результаты этой работы станут гвоздем программы этого форума.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение взять на особый контроль безопасность проведения форума «Армия-2023», который будет проходить с 14 по 20 августа.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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