ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

Вооруженные силы Украины попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, российские системы ПВО сбили дрон около 5 утра 10 августа.

Крым периодически атакуется украинскими беспилотниками.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявлял, что в ночь на 10 августа российский флот и силы ПВО отразили атаку дронов над морем на подлете к Севастополю. Девять беспилотников поразили силы радиоэлектронной борьбы, а еще два сбила система ПВО.

17 июля было совершено нападение на Крымский мост. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что взрыв устроили с помощью двух украинских беспилотных надводных аппаратов. Один пролет автомобильной части моста оказался разрушен, еще на одном пролете сместилась ось. На железнодорожной части моста были несущественные повреждения.

В ответ на подрыв российская сторона нанесла несколько «ударов возмездия» по Одессе и Николаеву. Как сообщили в Минобороны России, цели ВС РФ — места производства и хранения беспилотников, топливные хранилища и склады.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.