С начала СВО «Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза, а снарядов в 20 раз

Первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) выпуск бронетехники «Уралвагонзаводом» и «Высокоточными комплексами» увеличился в четыре раза, сообщает РИА Новости.

По словам Артякова, произведенную бронетехнику часто отгружают досрочно. Он отметил, что отравляемые на передовую машины постоянно дорабатываются с учетом полученного боевого опыта. В частности, повышается их защищенность.

Артяков также заявил, что после начала СВО производство боеприпасов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возросло в 20 раз. Для этого были расширены производственные мощности, созданы новые технологические линии, внедрено новое оборудование. Для выпуска некоторых калибров предприятия «Ростеха» стали использовать ранее законсервированные мощности.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать производство новейших вооружений.

На встрече Чемезов заявил, что 90% продукции, которая задействована на спецоперации, произведена «Ростехом».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.