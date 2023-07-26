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В Запорожье заявили об отражении атаки ВСУ со 100 единицами техники

Рогов сообщил об отражении атаки украинской армии в районе Работино Запорожской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские подразделения отразили утреннюю атаку украинских военных в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Атаку ВСУ отбили. Они [временно] вклинились в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смогли», — отметил он.

По словам Рогова, российским бойцам удалось уничтожить свыше 30 единиц бронетехники, две трети из которых — танки. Экипажи боевых машин спаслись бегством или погибли. Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что противник бросил в атаку рекордное количество техники — свыше 100 единиц.

Он обратил внимание, что сейчас на этом участке линии соприкосновения царит тишина, войска противника откатились. ВС России накрывают врага артиллерийским огнем, не давая проводить эвакуацию.

26 июля в Запорожской области сообщили о начале второй волны контрнаступления украинской армии.

Накануне Рогов предупредил, что в конце июля могут начаться кровопролитные бои. По его прогнозам, до середины августа ВСУ могут попытаться захватить Запорожскую АЭС.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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