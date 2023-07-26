В Минобороны сообщили, что отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино в Запорожской области.

«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Яблоково, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Возле населенного пункта Луговское была уничтожена диверсионно-разведывательная группа.

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