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В Минобороны сообщили, что отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС России отразили украинскую атаку в районе Работино Запорожской области

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РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино в Запорожской области.

«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Яблоково, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Возле населенного пункта Луговское была уничтожена диверсионно-разведывательная группа.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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