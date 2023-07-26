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В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS

Минобороны России сообщило о перехвате семи снарядов HIMARS и двух ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за сутки семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено <…> семь реактивных снарядов <…> HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow», — уточнил Конашенков.

Кроме того, по словам официального представителя военного ведомства, противник потерял 13 дронов в ДНР, ЛНР и Запорожье. Беспилотники сбили в окрестностях населенных пунктов Кармазиновка, Рубежное, Верхнекаменское, Диброва и других.

Утром в среду стало известно об ударе Су-34 по бригаде украинских боевиков на Купянском направлении. По данным начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского, экипаж истребителя нанес два авиаудара по сосредоточению живой силы и техники в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Также первая танковая армия уничтожила взвод солдат ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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