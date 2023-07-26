На Украине усилили системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в стране усилят систему противовоздушной обороны.

Глава государства уточнил, что системы направят туда, где сейчас они больше всего нужны.

«Верим в наших ребят. Работаем дальше», — добавил Зеленский.

Накануне политик сообщал о начале разработки плана по совместимости Вооруженных сил Украины со стандартами НАТО. Президент в этот день созвал совещание с депутатами Верховной рады и чиновниками, чтобы обсудить шаги по реализации решений Вильнюсского саммита Альянса.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.