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ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону ВС РФ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные сил Украины с утра 26 июля пытаются прорвать оборону российских войск, но терпят неудачу.

«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — написал чиновник.

По его словам, в течение суток ВСУ 36 раз пытались обстрелять запорожские населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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