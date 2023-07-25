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В Госдуме заявили о дискредитации Киевом западных вооружений

Депутат ГД Шеремет заявил, что Украина своими действиями дискредитировала западное оружие

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U.S. Marine Corps

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Украина повлияла на дискредитацию вооружений, поставляемых с Запада, поскольку его можно использовать для разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики», — сказал Шеремет.

Ранее попавший в плен военнослужащий 63-й бригады Вооруженных сил Украины Виталий Серый заявил, что огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми военных обеспечивают для боевых действий в полях, оказались неэффективными. Собеседник агентства находится в плену после боевых столкновений с РФ на Краснолиманском направлении в Донбассе. По мнению военного, в городе из украинского огнемета «можно пострелять» по зданиям.

Также Серый обратил внимание, что бойцы ВСУ чаще всего не берут огнеметы украинского производства во время боевых выходов, отдавая предпочтение другим видам оружия, более удобным при использовании и транспортировке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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