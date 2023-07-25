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Пушилин рассказал о продолжающихся обстрелах Артемовска со стороны ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что город Артемовск (Бахмут — украинское название) продолжает обстреливаться Вооруженными силами Украины, из-за этого обследовать территорию и приступить к восстановительным работам невозможно.

«По флангам ситуация также сложная, но контролируемая», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ пытаются достичь хоть какого-то успеха, на какое-то время противнику удается теснить российские подразделения, но впоследствии украинские военные с большими потерями вынуждены отступать с позиций.

Накануне помощник Пушилина Ян Гагин сообщил, что село Клещеевка под Артемовском остается под контролем Вооруженных сил России. И заявления о том, что его взяли украинские войска, является ложью и делом рук Центра информационно-психологических операций.

В свою очередь спикер Генштаба ВСУ заявлял, что бойцы украинской армии продолжают вести наступление севернее и южнее Бахмута, но под самим городом продвижения отсутствуют.

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска.

При этом украинская сторона опровергла утрату полного контроля над городом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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