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В Японии заявили о пуске баллистической ракеты Северной Кореей

Офис премьера Японии предположил, что КНДР могла запустить баллистическую ракету

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявили в Twitter, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты.

«Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею.

До этого в России создали новую систему подавления дронов.

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