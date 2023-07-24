В Германии раскрыли детали переговоров с Польшей по ремонту танков Leopard

Представитель Министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер заявил, что Берлин и Варшава смогли договориться об обслуживании поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 A4, в то время как модели A5 и A6 будут ремонтировать силы промышленности ФРГ. Его слова приводит РИА Новости.

«Немецко-польские усилия увенчались успехом – оба государства и их промышленности предоставляют возможность для ремонта украинских танков Leopard 2», — сказал он.

При этом Мюллер не уточнил, где будут созданы цехи для ремонта техники.

23 июля президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что ВС Российской Федерации за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.