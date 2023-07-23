Источник утверждает, что ВСУ обстреляли Золотаревку в ЛНР кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, украинская сторона начала использовать кассетные боеприпасы, которые были применены по селу Золотаревка. В текущий момент уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Источник добавил, что «найденные фрагменты боеприпасов говорят о том, что Киев получил их от западных партнеров».

До этого пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что сообщения о начале применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов вызывают беспокойство, такие снаряды не должны применяться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.