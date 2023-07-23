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Беспилотник коалиции США опасно сблизился с самолетами ВС РФ в Сирии

ЦПВС: дрон MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в Сирии

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Shutterstock

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во время брифинга заявил, что на территории страны зафиксировано опасное сближение беспилотника MQ-9, принадлежащего возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, с самолетами сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — сказал замглавы центра, отметив, что летчики ВС РФ фиксировали воздействие системами наведения в результате чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны.

Кроме того, по его словам, за сутки российская сторона зафиксировала 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года со стороны коалиции.

До этого в США заявили о бессилии при попытках сдержать действия российских военнослужащих в Сирии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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