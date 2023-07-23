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Военные ВСУ рассказали о потерях в ходе контрнаступления

Kyiv Post: ВСУ теряют половину подразделения в попытках продвижения в контрнаступлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие теряют половину подразделения в попытках продвинуться на километр в ходе контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyiv Post.

«За месяц мы продвинулись всего на полтора километра. Мы продвигаемся вперед на дюймы, но я не думаю, что это стоит тех человеческих ресурсов и той техники, которые мы потратили», — сказал военный медик с Украины.

По словам украинских военных, боевой дух в подразделениях ВСУ падает из-за постоянных и увеличивающихся потерь.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что с начала подготовки Российской Федерацией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины нет шансов на успех. Он утверждал, что с первых дней украинского контрнаступления ВСУ не могут преодолеть минные поля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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