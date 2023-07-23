В Минобороны РФ оценили эффективность натовских боеприпасов со шрапнелью

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что 22 июля данный тип боеприпасов был применен по российским войскам, по 90-й дивизии, по 76-й дивизии.

«Но определенного результата не достигли. Нету ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны», — утверждает Мордвичев.

Он подчеркнул, что у ВСУ закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ожидают окончание контрнаступления вооруженных сил Украины через несколько месяцев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.