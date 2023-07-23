В ВС России заявили, что силы у ВСУ для контрнаступления скоро закончатся

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил в эфире «Соловьев Live», что украинские военные смогут проводить контрнаступление до конца августа, после чего будет перерыв.

Он ответил на вопрос о том, надолго ли у ВСУ хватит сил для контрнаступления.

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал Мордвичев.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ожидают окончание контрнаступления вооруженных сил Украины через несколько месяцев. По словам Блинкена, сейчас контрнаступление украинских военных находится на сравнительно ранней стадии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.