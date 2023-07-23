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В Иране представили новую модель беспилотника Shahed

Иран представил модернизированную версию беспилотника Shahed-149 под названием Gaza

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Ebrahim Noroozi/AP

В Иране представили модернизированную версию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Shahed-149 под названием Gaza. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, передает ТАСС.

Презентация прошла в городе Кашан в провинции Исфахан на авиабазе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Беспилотник оснащен новой системой шасси и точкой подвески. Он способен находиться в воздухе более 35 часов и преодолеть 7 тыс. км за один вылет. После принятия на вооружение ВС страны, подчеркивает IRNA, он позволит военным улучшить разведку.

Shahed-149 был представлен 21 мая 2021 года и назван в честь сектора Газа.

В феврале этого года американская газета The Wall Street Journal писала, что Россия и Иран планируют построить в Елабуге завод по производству дронов, на котором хотят выпускать 6 тысяч БПЛА Shahed в год.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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