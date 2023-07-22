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На разминирование Украины уйдет 757 лет

Washington Post: полное разминирование Украины займет около 757 лет

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Минобороны России

Полное разминирование Украины займет 757 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд. Такие подсчеты произвели аналитики The Washington Post.

Согласно произведенным подсчетам, разминирование необходимо произвести на территории 107 тыс. кв. км или 30% территории Украины. При этом за день один сапер вручную может разминировать только несколько квадратных метров территории. Дополнительным препятствием для саперных работ является весенний период, когда происходит подтопление территорий.

«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составляет от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд миллиарда долларов», — пишет издание.

По данным Госдепа США, на проведение саперных работ на Украине Вашингтон уже выделил свыше $95 млн.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила об усиленном минировании границы с Белоруссией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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