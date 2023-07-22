ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области

Украинские военные обстреляли пограничный пункт в городе Суджа на территории Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Согласно данным канала, действия Вооруженных сил Украины не принесли успеха.

«По нашей информации, в 500 метрах от КПП находится газоизмерительная станция. Жертв и разрушений нет», — уточнили в Mash.

Поясняется, что также зафиксировано пять прилетов в поселке Теткино.

«Там, к счастью, тоже нет жертв и пострадавших», — говорится в публикации.

До этого Mash сообщал, что ВСУ обстреляли мелькомбинат в Курской области, есть повреждения.

Также ВСУ трижды обстреливали город Суджа Курской области. Осколками были повреждены соседние дома и строения. Пострадавших не было.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.