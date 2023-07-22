ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области

Украинские военные обстреляли пограничный пункт в городе Суджа на территории Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Согласно данным канала, действия Вооруженных сил Украины не принесли успеха.
«По нашей информации, в 500 метрах от КПП находится газоизмерительная станция. Жертв и разрушений нет», — уточнили в Mash.
Поясняется, что также зафиксировано пять прилетов в поселке Теткино.
«Там, к счастью, тоже нет жертв и пострадавших», — говорится в публикации.
До этого Mash сообщал, что ВСУ обстреляли мелькомбинат в Курской области, есть повреждения.
Также ВСУ трижды обстреливали город Суджа Курской области. Осколками были повреждены соседние дома и строения. Пострадавших не было.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.