В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Дом».

По его информации, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Других подробностей на текущий момент нет. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в регионе звучат сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

20 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение «ударов возмездия» по Украине.

В военном ведомстве указали, что речь идет об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.