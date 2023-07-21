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Губернатор Курской области рассказал об обстреле ВСУ Глушковского района

Курский губернатор Старовойт заявил о 28 прилетах по Теткино и 8 по Краснооктябрьскому

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Kurskadm./Wikipedia

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что со стороны Украины был обстрелян Глушковский район, прилеты были зафиксированы по поселкам Теткино и Краснооктябрьский.

Как рассказал губернатор, в Теткино насчитали 25 прилетов. В результате обстрела там была повреждена линия электропередачи, часть поселка осталась без электричества.

Кроме того, 8 прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский. Старовойт подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений в поселке Теткино.

До этого он сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района, всего было зафиксировано четыре прилета.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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