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Разведчики уничтожили украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении

РИА Новости: ВДВ РФ уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ и станцию РЭБ на Херсонском направлении

Разведка ВДВ России засекла танк Вооруженных сил Украины и станцию РЭБ на Херсонском направлении и ликвидировала их беспилотником «Ланцет». Об этом сообщает РИА Новости.

Военные разведки отмечают, что украинские бойцы стали серьезнее относиться к маскировке своей техники из-за постоянных налетов российских ударных беспилотников, однако это не помогает.

2 июля советник руководителя Министерства обороны Украины Юрий Сак заявлял, что украинская армия остро нуждается в западной технике, позволяющей бороться с российскими БПЛА «Ланцет».

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские военные уничтожают украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T с помощью «Ланцета-3».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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