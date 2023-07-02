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В Минобороны Украины попросили о средствах борьбы против российских БПЛА

Советник главы МО Украины Сак: Киеву нужны средства борьбы с БПЛА «Ланцет»

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Советник руководителя Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что ВС Украины остро нуждаются в западной технике, позволяющей бороться с российскими БПЛА «Ланцет». Об этом он рассказал в интервью The Daily Telegraph.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, российская сторона начала вкладывать больше средств в «Ланцет». Он подчеркнул, что эта ситуация вызывает у Киева беспокойство, как вызывало бы и появление у РФ любых других средств, «способных повреждать технику или представляющих риск для военнослужащих» ВСУ.

До этого обозреватель Питер Сучиу в материале для издания 19FortyFive заявил, что одной из самых серьезных угроз для украинской армии является российский дрон-камикадзе «Ланцет».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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