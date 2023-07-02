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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

С украинской стороны обстреляли Донецк и Горловку

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские военнослужащие нанесли три удара по Горловке в 1:15 по московскому времени. По Донецку было выпущено пять снарядов.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение бывшему руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову за обстрелы Донбасса.

Согласно заявлению, Грицаку предъявлено обвинение за обстрелы гражданских населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В то время Грицак, как сообщает СК РФ, руководил проведением так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территориях.

Ранее СК России заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

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