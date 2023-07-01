Российский военный рассказал о наступлении ВСУ на Артемовском направлении

Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск заявил, что военные Вооруженных сил Украины совершают попытки наступать на Артемовском направлении под Соледаром в Донецкой народной республике, атакуя малыми группами, но ВС РФ оказывают им сопротивление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят. — «Газета.Ru») рассеять, но у них это не получается», — сказал российский военный.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины, используя западные бронетехники и танки, пытались прорвать линию обороны российских войск в районе города Артемовск (Бахмут). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ двигались батальонно-тактическими группами при поддержке артиллерии с северо-запада и юго-запада Артемовска.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.