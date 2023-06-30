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Минобороны РФ сообщило о ситуации на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило о пресечении действий украинской ДРГ на Купянском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Сводка МО РФ опубликована в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению Минобороны РФ, Западная группировка войск отразила атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Уточняется, что диверсантов нейтрализовали в Харьковской области, рядом с селом Ольшана.

В ходе боев были ликвидированы до 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого заявлял, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области идут позиционные бои, и украинские войска не предпринимают попытки наступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

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Операция на Украине
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