Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Новожилов рассказал о том, что украинским бойцам в полевых лагерях Латвии и Словении давали некие препараты, вызывающие агрессию и ненависть к окружающим. Видео с его словами опубликовало Минобороны России.

По словам военнопленного, после приема препарата, похожего на наркотическое вещество, человек мог стать не подвластен себе. Новожилов также рассказал о больших потерях среди личного состава ВСУ на передовой и нехватке еды и боеприпасов. Кроме того, по словам бойца ВСУ, украинские командиры отправляли неподготовленных солдат в бой, а также отдавали приказы стрелять по тем, кто бежит с позиций.

Пленный также указал, что обучение ВСУ в полевых лагерях проходило формально для отмывания денег.

В мае военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив заявлял, что украинские военные на передовых позициях в Донбассе испытывают нехватку необходимого оружия, еды и воды. Он отметил, что у солдат были старые советские автоматы и ручной противотанковый гранатомет с «парой штук» снарядов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кравец сообщил, что российские войска под Горловкой не дают шансов украинским подразделениям продвигаться вперед, уничтожая их с помощью «ураганного огня» артиллерии.