Российским военным выдали форму нового образца

Российские военные в зоне специальной военной операции начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры раздачи обмундирования на передовых позициях.

«В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, личный состав группировки будет в полном объеме переодет в предметы военной формы одежды, что повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения», — сказал на видео начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным Энгельс.

Отмечается, что новую форму выполнили из современных комбинированных материалов, защищающих уязвимые зоны тела, в частности суставы, которые на дадут солдатам замерзнуть или вспотеть.

Сообщается, что в комплект входят куртка, брюки и боевая рубаха, а также ветро- и влагозащитный костюм.

Кроме того, военнослужащие получили новые ботинки, которые были созданы специально для участников специальной военной операции. Поверхность ботинок состоит из нубука, по бокам обуви вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой, за счет мембраны ноги в них не будут потеть.

В Минобороны указали, что некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой форме. Новые комплекты уже получили расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б».

Ранее в Минобороны России сообщали, что комплект новой летней формы от компании «Гардарика» для участников спецоперации будет стоить 10 628 руб. 15 коп.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.