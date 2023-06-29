В Ростове-на-Дону нашли оставленные ЧВК «Вагнер» оружие и тяжелую технику

Общественный совет при управления МВД по Ростову-на-Дону заявил, что полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ «Патриот», оставленные в Ростове-на-Дону после ухода ЧВК «Вагнер» из города. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 24–25 июня представители правоохранительных органов города вместе с военными Министерства обороны РФ в составе следственно-оперативных групп «направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы».

В общественном совете подчеркнули, что полицейским удалось обнаружить и изъять патроны, ручные пулеметы Калашникова, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный бронетранспортер, УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и так далее.

Агентство подчеркивает, что количество оружия и военной техники не уточняется.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Вильнюсе испытывают определенные опасения на фоне вероятного прибытия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию после попытки мятежа в России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее страны Балтии призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер».